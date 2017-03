TOUBA - Jean Christophe Bigot hôte du Khalife des Mourides et de son porte-parole

L'ambassadeur de la France au Sénégal a effectué, ce jeudi, une visite de courtoisie à Touba. Jean Christophe Bigot a été successivement reçu par le Khalife Général des Mourides et par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Face à la presse, le diplomate français a fait état de toute sa satisfaction à fouler le sol de la cité religieuse.



'' Je suis très honoré d'être reçu par le Khalife Général des Mourides et par son porte-parole. C'était de dire à quel point la France était sensible au message de paix et de tolérance de la communauté mouride. Il y a beaucoup de Mourides en France et j'étais heureux d'entendre le Khalife dire que les Mourides étaient heureux en France...La France est un pays laïc'' . L'ambassadeur français de proposer le concours de la France dans la conservation des ouvrages et recueils propres à la confrérie ou encore dans la récupération de documents historiques encore entre les mains de l'hexagone. '' Je voulais développer une relation de coopération avec la communauté mouride...Nous pourrions contribuer soit à l'accès aux archives soit à l'aide à la numérisation...Cette mémoire c'est aussi votre identité''.



Jean Christophe Bigot de se féliciter de l'Islam de paix qui prévaut au Sénégal.

'' L'Islam pratiqué au Sénégal est un Islam de paix , de dialogue. Je crois fondamentalement à la paix, au dialogue, aux palabres'' . Il regrettera, en passant, les agissements sporadiques de '' quelques individus qui dévoyent le message de l'islam '' et dit-il '' n'ont rien compris''. Il faisait allusion aux terroristes qui agissent au nom de la religion musulmane.



Jean Christophe Bigot a eu droit à un déjeuner princier offert par la dahira Hizbut Tarquiyah.