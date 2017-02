TOUBA - Ila'a Touba bloquée à Kanka

Énième manifestation de colère des populations de Touba Kanka... L'autoroute Ila'a Touba est, une fois de plus, bloquée du fait de l'arrêt des travaux décidé par les propriétaires des terres positionnées sur le tracé de l'ouvrage et récupérées par la Crbc.



Après moult-revendications restées vaines, les populations de cette localité située à 7 kilomètres de Touba-mosquée ont décidé durcir le ton . Elles ont manifesté leur courroux et comptent mettre un terme aux travaux tant qu'elles n'auront pas reçu leurs indemnités. Affaire à suivre...