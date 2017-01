TOUBA - Il photographie sa petite amie, la fait chanter et atterrit à la Mac de Diourbel

On aura beau tenter de brouiller les pistes et de garder secrète l’information, mais elle a fini par être découverte. Deux hommes habitant Touba croupissent depuis plus d’une semaine à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. L’un dénommé Alioune, a pris en photos sa petite amie dans des positions inconfortables. Dans un premier temps, c’était juste pour jouer. Malheureusement, son appétit a ensuite pris une orientation d’ordre pécuniaire. Il a tenté d’utiliser les photos pour verser dans le chantage. Consciente que le calvaire allait durer pour longtemps, la victime s’en est ouverte à la gendarmerie. Une filature sera organisée. Le fauteur sera arrêté, en même temps qu’un de ses amis, soupçonné de complicité. Ce dernier qui a, maladroitement, déclaré appartenir à la Dahira Safinatoul, affirme n’avoir rien à voir avec ce scandale et être plutôt victime d’un « concours de circonstances. »



Affaire à suivre…