TOUBA - IBRA SALL DÉNONCE : « Certains de nos députés sont devenus fantomatiques depuis leur élection »

Découper Touba en sections et structurer le parti au niveau local de manière officielle, voilà la voie à suivre pour gagner les futures élections à Touba. L’avis est de Ibra Sall, responsable politique à « Touba Sonatel » qui organisait un meeting. Face à la presse, Ibra Sall a indexé l’imbroglio qui sévit au niveau de la formation politique du Chef de l’Etat. Pour lui, « on ne sait qui est qui ? » Aussi préconise-t-il, une structuration permettant de définir les rôles. Il s’attaquera à certains députés qui, selon lui, sont devenus des fantômes, depuis qu’ils ont été élus. Affichant son soutien à Pathé Diakhaté, Ibra Sall demandera au Président Macky Sall de prendre ses responsabilités sur le cas Touba pour s’éviter de futurs revers lors des prochaines élections législatives et présidentielle.