TOUBA - ENTRETIEN AVEC DOCTEUR SYLLA : " Chez nous c'est l'Apr qui a battu l'Apr... Ce juriste qui a parlé de 3ème mandat nous a rendu un mauvais service... Khalifa, entouré par des gamins '

Au niveau de Touba , l'Apr est en train de pérécliter parce que nous ne sommes pas organisés. Il n'y a pas une grande cohésion. L'opposition, en particulier le Pds, est en train de s'organiser. C'est un grand malheur, mais c'est l'Apr qui a battu l'Apr. Ils ont les députés en plus de compter sur les apports de Me Madické Niang et de Pape Diop. À la veille des élections, vous avez remarqué que tout le monde se chamaillait. Certains n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Au niveau des investis, tout le monde n'a pas fait le travail attendu. Au finish, avec le mécontentement ça et là, l'inévitable s'est produit. Et laissez-moi vous dire que c'est l'Apr qui a battu l'Apr. On a ensuite parlé de recours et d'annulation des résultats. Heureusement ce ne fut pas le cas . Le Pds pouvait nous battre plus sévèrement et empocher plus radicalement l'ensemble des députés. Il y a eu 90 000 personnes qui n'ont pas voté. Les 70 000 allaient renforcer les acquis de l'opposition. Nous ne sommes pas organisés.



Que faut-il faire d'ici à 2019 ?



Essayer de parler avec le Président Macky Sall pour voir ce qu'il faut faire. On ne peut pas traiter cette question en aparté. Il faut identifier les vrais porteurs de voix et travailler avec eux. Nous souhaitons que le Président les reçoive et que soit mis en place un plan de récupération des forces dispersées. Il faut aussi qu'on arrête de lui raconter des contrevérités. Quand rien ne va, il faut dire que rien ne va et non le contraire et lui donner la vraie valeur des leaders en présence.



Macky donné comme étant en mesure de briguer un 3ème mandat ?





Je suis étonné. Le Président Macky Sall n'a pas fini un mandat. On nous parle déjà de troisième mandat alors qu'il n'a pas même pas encore terminé le mandat en cours. Attendons qu'il ait un deuxième mandat, au moins. Parlons d'abord de cela. Nous sommes préoccupés par ce deuxième mandat pour lequel nous allons nous battre. L'opposition, avec la connivence de certains juristes, veut nous proposer un sujet pour bavarder. Ce juriste qui a parlé de 2024 nous a rendu un mauvais service. Il a créé un tollé. L'opposition n'a qu'à se ceindre les reins et se concentrer sur les échéances immédiates. Les polémiques stériles ne servent à rien. C'est 2019 qui nous intéresse!





2019 c'est peut-être​ sans le député Khalifa Sall en prisonnier?



Khalifa Sall a été incarcéré avant d'être député. C'est un citoyen Sénégalais à qui il est reproché une mauvaise gestion de deniers publics en tant que maire d'une ville. Il a maille à partir avec la justice. La justice lui a posé des questions. Il n'a qu'à répondre à ces questions. Maintenant, comme il ne veut pas citer les gens à qui il a donné cet argent, que voulez-vous que les gens fassent. Avant d'être député, il était prisonnier. Il devient député par la suite. Ce n'est pas une raison pour le disculper, l'extraire des poursuites. Il n'a pas été arrêté sous immunité. Le tribunal est une chose sérieuse.



Khalifa Sall serait, tout de même, un adversaire sérieux !



Je ne crois pas pas que Khalifa puisse être un adversaire sérieux contre Macky Sall. On n'aime pas voir une personne être dans des problèmes. Khalifa est un pur produit du PS. Mais à cause d'un mauvais héritage, il va perdre le patrimoine du Ps alors qu'il est né socialiste. Et ce patrimoine, Khalifa est mieux placé pour en hériter. Je lui ai conseillé, à travers la presse, de continuer à cheminer avec Tanor Dieng. Malheureusement, ce sont des gamins qui l'ont poussé vers le gouffre. Et c'est regrettable. Ces 40 ans au PS risquent de ne point lui profiter car Tanor un renard politique. Et puis, que Khalifa Sall soit un adversaire sérieux m'étonnerait. Qui connait ce monsieur hors de Dakar qu'il a gagné sous coalition?





Et si L'opposition se regroupait ?



Cela ne sera jamais possible. L'opposition est composée de personnes qui ne se vouent pas une mutuelle confiance. C'est un regroupement de gens ambitieux. Ils ne seront jamais ensemble. Tout le monde veut être Président. Et puis pris individuellement, ils ne peuvent gagner une section chez eux. Prenez Decroix ou Mamadou Lamine Diallo. Le Pds n'acceptera jamais que ces personnes passent devant.



Une patate chaude entre les mains de l'État... L'affaire Yavuz Sélim ?



L'Etat est en train de faire ce qu'il pense être le mieux à faire . Ceux qui dirigent Yevuz Sélim...Mais, ils avaient fait un coup d'État. L'Etat n'a pas d'amis mais des intérêts. Et notre État ne peut se liguer à côté des putschistes. Il y va de l'intérêt de ce pays d'accompagner le Président Macky Sall dans ses charges d'assurer à ce pays une stabilité intérieure et une coopération extérieure saine. Au pire des cas, je préconise qu'on demande à tous les turcs de laver leurs mains de l'école et que la gestion soit faite par des seuls Sénégalais. Et puis j'invite le ministre de l'éducation à créer des écoles d'excellence dans chaque département. Yavuz Sélim n'a aucun mérite puisqu'il a recruté les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants. Nous aussi nous pouvons bien le faire.





Vote dernier mot



