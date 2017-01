TOUBA - Deux millions de mourides invités à donner 1000 francs par mois pendant 1 an pour moderniser la cité.

Sous le ndiguël du Khalife Général des Mourides et en la présence de plusieurs chefs religieux dont El Hadj Serigne Tacko Mbacké Ibn Serigne Fallou, Serigne Cheikh Mbacké Fallou, Serigne Cheikh Oumy Mbacké Fallou, Serigne Ahmadou Rafa’i Ibn Serigne Fallou, Serigne Cheikh Mbacké Omar, Serigne Fallou Fall venu représenter la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall etc…, le projet « 2 millions de mourides/1000 francs mensuels chacun pendant 1 an », a été lancé sous la houlette de l’association « Touba Ca Kanan-Nourou Darayni ».



La rencontre s’est tenue dans la salle de réception de la résidence Khadim Rassoul. Une occasion saisie par Serigne Fallou Ndiaye, président de la structure pour expliquer que l’objectif est d’avoir une somme de 2 milliards de francs par mois et 24 milliards l’an. Un pactole à injecter dans la développement infrastructurel de Touba en commençant par renforcer le réseau d’assainissement et les réseaux électrique et hydraulique de la cité. Dans ce sens plusieurs communications ont été faites par des personnalités religieuses comme le Khalife de Darou Moukhty Serigne Abbas Mbacké ou encore par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Serigne Moustapha Abdou Khadre, Serigne Abdou Karim Mbacké Ibn Serigne Fallou.



Dans la perspective de transformer le visage de Touba, la diaspora a été impliquée, tout comme les Baay-Fall qui ont pris l’engagement d’assurer au moins 1 million de personnes dans cette initiative. Les mourides ont décidé d’apporter leur contribution dans la modernisation de la ville sainte en finançant certains secteurs par eux-mêmes.