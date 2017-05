TOUBA - Des responsables de l'Apr souhaitent une tête de liste choisie ou avalisée par le Khalife

À Touba, l'Apr a abordé le dernier virage des élections législatives. Des réunions de quartier se multiplient. C'est le cas de celle qui s'est tenue, dimanche soir, à Wadane Usine Glace sur le tronçon qui mène vers Bakhiya, à l'initiative de Makhtar Diop, haut conseiller des collectivités territoriales et responsable politique à Gouye-Mbind. L'occasion a été saisie par ce dernier pour offrir aux associations féminines représentées, du matériel de nettoiement avant de leur promettre une ligne de crédit fonctionnelle dans les plus courts délais.



Au plan politique, Makhtar Diop minimisera les rassemblements successifs d'Aïda Mbodj et du Pds qui ont été, somme toute populaires. ''Nous travaillons sur des schémas variés. Et, nous avons la ferme conviction que l'Apr n'enregistrera plus de défaite à Touba. Nous avons appris des erreurs du passé. Toutefois, si les moyens de campagne étaient disponibles à temps, cela nous faciliterait davantage la tâche. ''



Interpellé sur l'identité de la personne qui devra jouer le rôle de tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar, Makhtar Diop et ses collaborateurs souhaiteront tout laisser entre les mains du Khalife Général des Mourides, pour respecter une certaine tradition. '' À Touba, nous n'avons pas ce problème. Nous demandons juste au Président de laisser le Khalife lui choisir une tête de liste ou avaliser la candidature de celui qui sera choisi. Qui qu'il puisse être, nous adhérons. L'essentiel c'est de gagner et nous allons gagner. Il est, toutefois important que les moyens pour la campagne tombent à temps pour nous faciliter la tâche. "



Makhtar Diop, Mor Lô, Bassirou Diagne et les autres s'attaqueront par ailleurs aux détracteurs de Moustapha Cissé Lô qu'ils considèrent comme un scandale à protéger.