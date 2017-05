TOUBA - Darou Tanzil célèbre l'un des premiers intellectuels Mbacké-Mbacké de Touba

Pour la dix-neuvième fois, Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara Mbacké va être célébré à Darou Tanzil. Le chef religieux est reconnu comme étant comme étant l'un des plus grands intellectuels de la confrérie mouride, pour avoir très tôt fréquenté l'école française et être revenu avec des diplômes de diverse nature. Il fit des études poussées dans plusieurs pays du monde dont le Maroc et la Mauritanie. Le fils de Sokhna Astou Bint Serigne Bassirou Khadimou Rassoul fut khalife de Serigne Abdou Aziz Bara Mbacké jusqu'à 1998. Il est connu pour s'être de son vivant, fortement impliqué dans tout ce qui contribuait peu ou prou au rayonnement du mouridisme. Il fut fréquemment consulté par les Khalifes de Touba comme Serigne Abdou Ahad et Serigne Saliou. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui avait attribué ce quartier de Darou Tanzil.



À sa disparition, son khalifat est assuré par Serigne Abdou Aziz Mbacké. A l'image de son père, Serigne Abdou Aziz est aussi un brillant économiste diplômé de l’université « Lumière Lyon 2 ». Sous son magistère, le quartier de Darou Tanzil va connaître une croissance exponentielle avec l’érection d’une splendide mosquée, d’une case de santé, l’extension du réseau électrique et de l’adduction d’eau, la constitution de GIE, la création d’écoles coraniques etc… Il s'est aussi distingué dans les exploitations agricoles héritées de son père et sous sa férule, les daaras de Mbame Djigane, Touba Niani, Ross-Béthio et Dioumada ont été réorganisés. Il est le premier chef religieux à monter un organe de presse... L'homme est réputé très proche du Khalife Général des Mourides dont il est le petit-fils.



Le magal de ce samedi annonce une déclaration fracassante, selon nos sources proches de Tanzil.