TOUBA CÉLÉBRE L’ÉDITION 2017 DU "LEYLATOUL KHADR’’, LE 15 JUIN

La ’’nuit du destin’’ ou "leylatoul khadr", célébrée vers la fin du mois du jeûne musulman, entre le 26 et le 27e jour du ramadan, sera commémorée le 15 juin prochain à Touba, annoncent les membres d’un comité d’organisation local.



Il s’est dit rassuré par les engagements pris par les services étatiques concernés impliqués et la mairie de Touba, lors du CRD présidé par Mouhamadou Moustapha Ndao, Gouverneur de la région de Diourbel.



Dans cette perspective, une réunion d’évaluation se tiendra le 12 juin à Touba, pour faire le point sur les préparatifs de cet évènement, a-t-on appris à l’issue d’un comité régional de développement (CRD) tenu lundi sous la présidence du gouverneur de Diourbel, Mouhamadou Moustapha Ndao.



Au sortir de ce CRD, Serigne Abdou Ahad Gaindé Fatma, un des responsables du comité d’organisation, s’est dit rassuré par les engagements des services concernés relativement à une bonne organisation de la manifestation.



Les services de l’Etat et de la mairie de Touba, tenant compte du bilan des précédentes éditions, ont annoncé des "solutions plus hardies" pour une meilleure gestion de l’évènement, a indiqué le marabout.



Ces mesures concernent selon lui les volets relatifs à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et le déplacement des automobilistes vers les différents sites retenus, a précisé Serigne Abdou Ahad Gaindé Fatma.



Il a évoqué d’autres domaines qui concernent l’électricité, l’approvisionnement en eau, le commerce.



Serigne Abdou Ahad Gaindé Fatma a rappelé l’importance de la ’’nuit du destin’’ pour l’islam et le mouridisme en particulier.



"C’est une nuit meilleure que mille mois comme l’atteste le Coran. Sokhna Maïmouna Mbacké l’avait choisi pour rendre hommage au Coran que Cheikh Ahmadou Bamba, son père, avait en très haute estime", a déclaré Serigne Abdou Ahad Gaoindé Fatma.



Selon lui, Sokhna Maï "célébrait la nuit du leylatoul khadr avec toute la Umma islamique et toute la famille de Khadimou Rassoul".



Aussi, depuis son rappel à Dieu, ses enfants, Serigne Mouhamadou Makhfouss et Sokhna Bali Mbacké continuent-ils de perpétuer cette tradition.



Selon la tradition musulmane, la date du ’’leylatoul khadr’’, également appelé "nuit du mérite", est à rechercher dans les nuits impaires des dix derniers jours du mois du ramadan.



Cette nuit, "meilleure que 1000 mois", offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l’invocation, de recevoir le pardon de ses péchés.



Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués.



