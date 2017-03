TOUBA - Barrow prie ce vendredi aux côtés de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké

Adama Barrow a inscrit dans son agenda de fin de semaine une visite à Touba. Le nouvel homme fort de Banjul avait promis de venir remercier le Khalife Général des Mourides pour le soutien apporté avant, pendant et après l'élection présidentielle en Gambie à l'issue de laquelle il est sorti vainqueur. Ce vendredi 03 mars, nos sources annoncent qu'il viendra dans la cité religieuse. Il devra même honorer, dit-on, la prière du tisbaar aux côtés de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Il sera accueilli par Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké.



L'on se rappelle le rôle prépondérant joué par le patriarche de Gouye-Mbibd dans la gestion sereine et efficace par Barrow des soubresauts du Président Jammeh qui avait refusé de quitter le pouvoir prétextant des fraudes qui auraient entaché l'élection. D'ailleurs, le nouveau Chef d'État avait dépêché une délégation à Touba pour recueillir des prières...Des prières pour une transition sans effusion de sang et une paix durable en Gambie.