TOUBA - Arrêt sur image... Serigne Assane Mbacké et Mor Lô assis côte-à-côte après avoir partagé la même cellule

Après avoir partagé la même cellule en prison pour la même affaire suite aux saccages des bureaux de vote à Touba lors des élections législatives, Serigne Assane Mbacké du Pds et Mor Lô de l'Apr se sont retrouvés tout jovialement. Ce vendredi, les deux leaders politiques se sont rappelés les moments de braise partagés ensemble au commissariat spécial de Touba et au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Ils étaient relaxés pour insuffisance de preuves quant à leur implication dans ces agissements qui ont empêché à plus de 90 000 personnes de voter. Ils prenaient part à une activité de don de sang organisée par Madakaw en perspective du Grand Magal. Comme pour dire qu'à Touba, les hommes politiques savent faire la paix après la tornade