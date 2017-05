TOUBA - Accusé d'avoir volé les10 millions des charretiers, Pape Thiam dément

Cela fait plus de 48 heures que les charretiers de Touba sont à couteaux tirés à cause d'une somme de 10 millions de francs offerts à leur association par un homme politique (Dr Cheikh Kanté, en l'occurrence). Pape Thiam était accusé par Ousmane Sall et ses collègues de s'être volatilisé avec la manne financière. Après quelques jours de silence, l'homme a choisi de sortir de son mutisme pour démonter les propos '' diffamatoires '' portées en son encontre. Pour lui, il s'agit de coup monté contre lui pour le détruire.



Pape Thiam, entouré de quelques uns de ses collaborateurs qu'il prend à témoin, confie que '' l'argent a effectivement été perçu. Il a été mis dans un compte et utilisé à des fins utiles et profitables à l'ensemble des charretiers. L'argent, poursuit-il, aura servi à acheter des aliments de bétail et revendu à bas prix aux charretiers eux-mêmes, en plus d'un important lot de matériel de nettoiement... ''