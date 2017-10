TOUBA - Abdoulaye Sylla déloge tout le parc, toute la flotte et toute la logistique d'Ecotra pour rendre Touba propre et réfectionner des routes

Plus d'une cinquantaine de camions, du matériel de nettoiement, une équipe de maintenance, un conteneur rempli de matériel de dépannage et plus de 200 personnes ont été dépêchés par Abdoulaye Sylla. L'homme d'affaires a compris, selon son envoyée spéciale Soukèye Dièye, qu'il fallait déplacer chargeurs, camions, bulldozers, pelles, cuves, gasoil, balais, masques... pour enlever la totalité des ordures et travailler à maintenir propre la cité religieuse. La cérémonie de réception du matériel a été présidée par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la Commission Culture et Communication du Grand Magal accompagné de Serigne Abdou Latif Mbacké, chargé des opérations d'investissement humain à chaque veille de Magal. Ce dernier se félicitera amplement du geste, confiant que le travail devrait aller plus vite et plus aisément.



Ils ont été rejoints par El Hadj Dia. Le responsable politique, originaire de Bambey, a tenu à s'adresser à la presse, magnifiant l'importance du geste d'Abdoulaye Sylla, non sans oublier de signaler que jamais une action d'une telle ampleur n'a été réalisée dans ce cadre à la vielle d'un événement religieux au Sénégal.



La rencontre a été encadrée par le sous-préfet de Ndame, Modou Mbacké Fall...