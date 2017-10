TOUBA À L'ABRI DE DÉLESTAGES ? -Makhtar Cissé s'associe à des Indiens et ajoute un nouveau départ d'électricité pour la cité.

Pour juguler les ruptures de charge ou l'insuffisance de l'électricité en période de Magal dans une ville comme Touba, Makhtar Cissé a choisi de se départir des solutions transitoires pour emprunter la solution définitive qui passe par une planification. Le DG de Senelec, accompagné du directeur de Cabinet du ministre de l'énergie, était en visite de chantier dans la cité, en perspective du Grand Magal.



Ainsi a-t-il signalé, à la suite du Président Macky Sall, que '' l'exigence est d'aller vers l'adoption d'un plan stratégique qui permette à Senelec de se projeter dans un futur proche pour non seulement stabiliser définitivement la production de l'énergie, mais encore améliorer sensiblement la qualité de la fourniture, tout en baissant le coût dans un horizon peu lointain. ''



Et sur ce point précis, il se félicitera de la dernière décision du Chef de l'État de baisser le coût de l'électricité même s'il confie, en passant, que '' les conditions économiques du Sénégal ne favorisaient pas cette baisse de 10%. ''



Makhtar Cissé de poursuivre. ''Le Président de la République nous a dit de faire de la planification, le véhicule de la transformation de Senelec. Voilà qui est son instruction. Le magal de Touba, c'est 150 agents de Senelec qui sont mobilisés avant, pendant et après. Ce travail de planification nous a amenés à récuser la pratique de l'urgence qui consiste à chaque veille de Magal de déployer quelques centaines de millions dans Touba. Une sorte de dispersion des ressources de Senelec et de l'État. Nous avons fini de planifier et d'intervenir dans le cadre d'un projet. Ce qui explique la présence de l'entreprise indienne à nos côtés pour permettre d'améliorer sensiblement la qualité du service, d'étendre le réseau et de permettre à de nouveaux Sénégalais d'accéder à l'électricité. Ces travaux sont d'une importance inégalée sur ces 20 dernières années à Touba. ''



Par rapport à la fourniture concrète de Touba en électricité, le directeur général de la Société Nationale de l'Électricité donnera des assurances basées sur du palpable. ''Habituellement, il y avait 4 départs sur Touba. Aujourd'hui avec l'entreprise Kalpatarou, on vient de réaliser en un temps record sur 45 jours, un nouveau départ sur 15 kilomètres entièrement souterrain. Il permet de réduire les charges sur les lignes. '' Il se réjouira de la satisfaction affichée par certains dignitaires qui ont dit avoir remarqué une nette amélioration du service dans la cité religieuse.



La Délégation a été reçue à la Résidence Khadim Rassoul par le Président du comité d'organisation du Grand Magal et porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.