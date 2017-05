TOTAL SENEGAL : Les pertes enregistrées par la société française basée à Dakar

La société Total Sénégal, filiale de la multinationale du même nom spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, a fait une perte de 48,280 millions F Cfa au 31 décembre 2016 comparé à 2015, a appris APA lundi auprès de cette société basée à Dakar. Au 31 décembre 2015, cette entreprise pétrolière avait réalisé un bénéfice de 3,953 milliards F Cfa en baisse de 947 millions par rapport à 2014 (1 F CFA équivaut à 0,0016 dollar).

Les responsables de Total Sénégal avancent une série de facteurs pour expliquer ces contreperformances. Parmi ceux-ci, il y a des effets de stocks négatifs consécutifs à la baisse des prix des carburants des mois de janvier et février 2016 estimés à 1,7 milliard F Cfa.

Les dirigeants de Total avancent également « deux redressements fiscaux suite à un contrôle sur pièce et à une vérification générale de la comptabilité sur la période 2012-2016 pour un montant global de 1,8 milliard F Cfa. »

Quant au chiffre d’affaires, il suit la même tendance baissière, s’établissant à 293 milliards contre 357,211 milliards FCFA en 2015 (moins 18%). A part les charges de personnel qui ont augmenté de 17,13% à 7,083 milliards contre 6,047 milliards en 2015, la société a bien maitrisé ses charges de fonctionnement en général qui passent de 345,330 mil- liards en 2015 à 276,320 milliards un an plus tard, soit une réduction de 78,01 milliards.

La valeur ajoutée de Total Sénégal a régressé de 552 millions FCFA en valeur absolue, se situant à 13,529 milliards contre 14,081 milliards précédemment. Quant à l’excédent brut d’exploitation, il suit la même tendance baissière s’établissant à 6,445 milliards contre 8,034 milliards en 2015. Il en va de même du résultat d’exploitation qui se situe à 2,118 milliards contre 4,364 milliards FCFA en 2015.