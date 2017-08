TNT : Le signal accessible uniquement aux décodeurs homologués et estampillés "TNT By Excaf".

Il n’y a pas péril en la demeure. Le signal de la télévision numérique terrestre (TNT) fonctionne normalement. Seulement il n'est accessible qu'aux décodeurs homologués estampillés "TNT By Excaf" et ayant fait l'objet d'une identification préalable dans la plateforme de diffusion de la TNT.

Ces décodeurs reçoivent aujourd'hui parfaitement le signal en clair des chaînes de télévision sénégalaises.

Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe EXCAF TELECOM et ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué et se faire identifier avec la carte à puce personnelle aux fins de le connecter à la plateforme de la TNT. EXCAF dispose d'un stock suffisant pour satisfaire la demande en décodeur homologué TNT BY EXCAF.

Toutefois l’on signale que la vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal conformément à l'arrêté ministériel N• 020904 du 10 novembre 2015...