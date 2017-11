TIVAOUANE : Tigo aux côtés de la communauté Tidiane

En prélude à la 116ème édition du Gamou annuel de Tivaouane qui sera célébrée dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, une forte délégation de Tigo avec à sa tête Monsieur Babacar Cissé, Directeur des Ressources Humaines, est allée rendre visite le vendredi 24 novembre au Khalife Général des Tidianes Serigne Mbaye SY Mansour et à son porte-parole Serigne Pape Malick SY.

Cette visite qui fait partie de l’agenda de Tigo a été un grand moment de retrouvailles et de recueillement au tour de la famille du vénéré Mawdo Malick Sy. Elle avait pour objectifs :

-de renforcer les liens forts que Tigo entretient avec Tivaouane la ville Sainte ;

-de renouveler son engagement à être plus proche de ses clients durant ces grands événements ;

-mais surtout, de présenter à Serigne Mbaye Sy Mansour et au comité d’organisation du Gamou la contribution de Tigo à l’organisation du Maouloud Al Nabi.

En effet, pour cette année, Tigo dans sa démarche d’entreprise citoyenne, ce ne sont pas moins de 100.000 bouteilles d’eau, 5.000 nattes pour l’accueil des pèlerins que Tigo a mis à la disposition des pèlerins pour un Gamou paisible. En plus de cela, Tigo a remis un important soutien financier, des téléphones portables, des bœufs, une importante quantité d’huile et des tonnes de riz au Khalife, à son porte-parole et au COSKAS. Dans cette même perspective et pour parer à toute éventualité de pénurie d’eau, Tigo mettra à la disposition des populations de Tivaouane 5 camions citernes pour une distribution massive durant toute la période du Gamou.

Au-delà de cette visite, Tigo, en tant que partenaire privilégié de Tivaouane, a renforcé son dispositif technique afin d’assurer un excellent réseau aux millions de fidèles et leur permettre de rester connectés avec leurs proches partout dans le monde à moindre coût.



C’est avec joie que le khalife Général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour et son porte-parole Serigne Pape Malick SY ont reçu la délégation de Tigo. Malgré son calendrier chargé, le Khalife Général a tenu à rendre un vibrant hommage à Tigo pour son soutien renouvelé à chaque édition du Gamou auprès de la communauté Tidiane.

Serigne Mbaye SY Mansour a clôturé la cérémonie en renouvelant ses vœux et prières pour Tigo et pour l’ensemble de son personnel.

Après Tivaouane, une autre délégation de Tigo s’est rendue à Léona Niassene et à Médina Baye pour réitérer son engagement à la famille Niasse de Kaolack.

Tigo témoigne sa gratitude à Serigne Mbaye SY Mansour, remercie son porte-parole Serigne Pape Malick SY pour son accueil chaleureux et souhaite un excellent Gamou à l’ensemble de la population sénégalaise.



