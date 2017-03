TIVAOUANE : Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké en ziarra au mausolée d’Al MAKHTOUM

Le porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké était ce lundi aux environs de 20 heures au Mausolée de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Makhtoum pour y effectuer une Ziarra. Le porte-parole du Khalife général des mourides très discret, a été accueilli à l'entrée du Mausolée par Momar Ndiaye, ancien président de la JA et de l'écurie FASS et son ami Abdoulaye Fall.

Une fois sa Ziarra accomplie, et aussi discrètement qu'il était arrivé, il a demandé à ses hôtes de transmettre ses salutations au Khalife général Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qu'il n'a pas voulu déranger à une heure si tardive. Ce qui confirme une fois de plus, les relations très étroites qui lient les deux familles religieuses de Touba et Tivaouane.