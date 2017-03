TIVAOUANE : Les derniers moments de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum racontés par Al Amine

Le nouveau Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine s’est livré à des confidences sur les derniers instants de Serigne Cheikh Tidiane Sy.

« Nous discutions de Serigne Cheikh, puis je suis sorti pour aller voir les étrangers, rembobine le guide de Tivaouane. Quand je suis revenu, Pape Khalifa Sylla m’a dit que Pape Malick me demande de l’appeler (que) c’est urgent. Quand je l’ai appelé, il m’a dit que Mame Ass vient de lui dire que Serigne Cheikh Tidiane Sy ne se portait pas très bien. J’ai pris ma voiture et je suis parti le voir. Mais quand je suis arrivé, il avait déjà rendu l’âme. J’ai rendu grâce à Dieu. Car seul Dieu décide. Et tout ce qu’il fait est bon pour nous. Quand j’ai appelé au téléphone Moustapha Sy, il m’a dit qu’il m’appartenait de prendre toutes les décisions qui s’imposaient en tant qu’aîné. »

Restons avec Al Almine qui a aussi informé que le défunt avait demandé à être porté sous terre avant que la nouvelle de son décès ne soit rendue public.

N’empêche, il dit avoir informé nuitamment le Président Macky Sall qui s’était proposé de rappliquer à Tivaouane malgré l’heure tardive. Al Amine ajoute que c’est lui qui a suggéré à Macky Sall d’attendre la matinée du jeudi.