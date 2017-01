TIGO : Le DG, Diego Camberos, claque la porte

Libération a appris de sources autorisées que le Directeur général du deuxième opérateur de téléphonie, Diego Camberos, a récemment démissionné de ses fonctions. Un départ des plus intrigants d’autant que Camberos a monté l’un des projets phares du groupe au Sénégal à savoir le Datacenter de Diamniadio qui a été présenté aux plus hautes autorités.

D’autres sources informées confirment sa démission mais disent ignorer les raisons de son départ. Qui plus, Diego Camberos a déjà rejoint un groupe qui évolue dans le Golfe.

Si ce départ est sujet à plusieurs supputations, c’est qu’il intervient dans un contexte où des rumeurs démenties font état de la volonté du groupe Millicom, maison-mère de Tigo, de vendre ses actifs au Sénégal.

Dans tous les cas, des entretiens sont en cours pour lui chercher un remplacement. Il y a de cela quelques jours, Libération révélait que l’opérateur de téléphonie avait été redressé par le Fisc à hauteur de 5 milliards de F Cfa. Suite à un Avis à tiers détenteur (ATD), les Impôts avaient « ramassé » un milliard de F Cfa dans ses comptes bancaires. N’empêche, des sources internes affirment que ce dossier fiscal n’est en rien lié à la démission de Diego Camberos.