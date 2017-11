THIÈS/ POUR VICE DE FORME - Idy et les conseillers de Bby butent sur les comptes administratifs de 2015 et 2016

Deux tours d'horloge d'attente pour atteindre le quorum et démarrer sa réunion... Tout n'a pas été facile, ce lundi 20 novembre, pour Idrissa Seck , Président du Conseil départemental de Thiès. Les travaux ont finalement et effectivement commencé à 12h 10 minutes alors que la rencontre était convoquée à 10 heures. Bref ! Mieux vaut tard que jamais si... tout se passe bien par la suite.



Seulement, la suite n'a guère été reluisante pour l'ancien Premier ministre. Les conseillers départementaux de Benno Bokk Yakaar ont choisi, en effet, de bouder la rencontre laissant Idy esseulé dans sa salle et sur son siège de Président. C'est sa manière de procéder qui est décriée. La pomme de discorde du jour : la présentation aux fins de validation des comptes administratifs de 2015 et de 2016.



Les conseillers de Benno Bokk Yakaar n'ont voulu rien comprendre arrivés à ce troisième point de l'ordre du jour. Ils accusent Idrissa Seck d'avoir outrepassé la réglementation en vigueur fixée, en l'espèce, par l'article 259 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités locales. L'article en question stipule que : " l'arrêté des comptes administratifs est constitué par le vote du conseil de la collectivité locale sur le compte administratif présenté par le Président du conseil départemental, au plus tard le 1er Juillet de l'année suivant l'exercice du compte de gestion établi par le compatible de la collectivité ''.



Or, ne manquera pas de dénoncer le conseiller départemental Abdou Mbow, '' les délais étaient largement dépassés. Pire, ajoute l'honorable député, l'institution ne se réunit qu'une fois dans l'année et c'est juste quand il s'agit de voter le budget. Après cela, rien d'autre. '' Cette situation risque de mener le conseil vers une impasse qui serait difficile à gérer par le maître des lieux.