THIÈS : Le PDS installe ses instances communales en direction des législatives

Le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) a démarré, dimanche, l’installation de ses instances communales dans le département de Thiès, afin de remobiliser les troupes en direction des élections législatives du 30 juillet prochain, a appris l’APS.







"La direction du parti a donné des instructions pour l’installation des instances des 12 communes du département et des 3 de la ville et la désignation des responsables", a indiqué Mame Moussé Diop, responsable du PDS à Thiès.



Selon lui, "les responsables désignés devraient ensuite procéder à la mobilisation les militants et les amener à s’inscrire sur les listes électorales dans les différentes commissions installées dans la région".



Saliou Wade, responsable libéral de la commune de Thiès-Est a remercié ses frères pour le choix porté sur sa personne avant d’appeler à l’unité de tous les libéraux restés fidèles aux idéaux du PDS et à son secrétaire général, Me Abdoulaye Wade.



L’installation des instances de la commune de Thiès-Est s’est faite en présence de responsables tels Meïssa Dieng, Sidy Ndiéguène, Sophie Ciss, Mame Moussé Diop, etc.