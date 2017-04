THIÈS : Le Dr Safiétou Thiam crée le mouvement "Présence citoyenne"

Un mouvement citoyen dénommé "Présence citoyenne’’ a été porté sur les fonts baptismaux, samedi à Thiès, à l’initiative de l’ancienne ministre de la Santé, Dr Safiétou Thiam.



Ce mouvement est destiné à mener des actions justes, solidaires et responsables et à servir de cadre propice à l’émergence des femmes et des jeunes, explique-t-on.



Sa présidente, Dr Safiétou Thiam, souligne que l’objectif premier consiste à sensibiliser les Thièssois. "Thiès ne peut pas rater le train de l’émergence, face à cette vision généreuse et sociale pour un développement durable dans l’harmonie et le partage, initiée par le président Macky Sall’’, a expliqué le Dr Thiam.



‘’Aujourd’hui, j’ai décidé d’agir, de m’engager au service de ma ville et de mes concitoyens, pour me rapprocher de la vision du chef l’Etat, afin de faire la politique du cœur et de l’action, car la cité du rail doit saisir toutes les opportunités qui lui sont proposées par le Plan Sénégal émergent ‘PSE)’’, a-t-elle argué.



Selon elle, "la politique n’a de sens que dans le partage, l’entraide et la solidarité, visant un but ultime : l’épanouissement individuel et collectif des populations’’.



"Nous devons faire toujours mieux, parce qu’une nation qui produit, c’est d’abord une nation en bonne santé. Donc, restons mobilisés et vigilants, gardons les bons réflexes de précaution, d’hygiène et de prévention’’, a-t-elle encouragé.