THIÈS, HÔTE DU 14 ÈME FORUM ISLAMIQUE POUR LA PAIX, LES 4 ET 5 MARS

Thiès, 22 fév (APS) - La 14ème édition du Forum islamique pour la paix se tiendra les 4 et 5 mars, à la résidence Lat Dior de Thiès, sous le thème : "Ensemble au service de la paix et du dialogue pour un avenir meilleur’’, annonce un communiqué reçu a l’APS. L’événement religieux enregistrera la présence de 40 associations islamiques venues des 14 régions du Sénégal et sera supervisé par un comité de pilotage composé d’"éminents islamologues", précise le coordonnateur du forum, Ahmed Saloum Dieng. "La notion de dialogue en islam", "Paix et stabilité, gage de l’émergence et du développement’’ et "philosophie de la paix en islam’’ sont les sous-thèmes au menu de cette rencontre. Les résolutions qui sortiront des travaux du forum, seront remises aux autorités gouvernementales, aux corps diplomatiques accrédités au Sénégal et aux khalifes généraux des différentes confréries musulmanes.