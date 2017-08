THIÈS : Des habitants exigent la fermeture de la décharge de Keur Massamba Guèye

Des habitants des quartiers Keur Massamba Guèye, Sud stade Lat-Dior, Mbour 4 extension et Sinthiou Yoro Sadio ont exigé dimanche la délocalisation de la décharge établie à Keur Massamba Guèye (Fandène) à proximité de leur localité.



‘’Une décharge ne peut pas se trouver au milieu de plusieurs habitations. J’habite à Keur Massamba depuis 11 ans. Lorsque les camions ont commencé à déverser les ordures ici, nous avions alerté mais en vain’’, a dit leur porte-parole, Habibou Mangane, un gendarme à la retraite.



M. Mangane s’exprimait au cours d’un sit-in organisé par les populations des différents quartiers pour dénoncer cette situation qui a commencé depuis près de 5 ans déjà.



‘’Aujourd’hui, la situation est devenue beaucoup plus compliquée. Nos enfants contractent facilement des maladies parce qu’ils respirent une odeur nauséabonde mêlée à celle de la fumée. Cette situation est invivable’’, a-t-il déploré.



Le porte-parole des quartiers touchés a invité les maires des communes concernées à travailler en synergie avec les autorités compétentes pour trouver rapidement une solution.



‘’Les riverains doivent retrouver un cadre vie sain. Nous ne voulons plus cohabiter avec les mouches. Nous voulons respirer de l’air pur’’, a plaidé Habibou Mangane.



‘’Avant, a-t-il rappelé, c’était une petite décharge [mais] actuellement toutes les ordures du département de Thiès sont déversées ici’’.



Les populations sont donc déterminées à mener le combat pour la fermeture définitive de cette ‘’bombe écologique’’. ‘’Nous nous battrons jusqu’au bout pour que cette décharge puisse être fermée au bénéfice de tous les riverains. Si nous restons les bras croisés, nous n’obtiendrons pas gain de cause’’, a relevé M. Mangane.



Abondant dans le même sens, Ahmadou Sy, chef de village de Sinthiou Yoro Sadio, a sollicité auprès des maires ‘’la délocalisation immédiate de cette décharge’’ vers un autre site loin des habitations.