THIES DEROULE LE TAPIS ROUGE A AMINATA A. MANGA

Le Ministre de l’Economie Solidaire et de la Microfinance, accompagné de son cabinet et de Yaye fatou Diagne MBOUP, maire de Ngathie Naoudé, à présider ce jeudi 16 novembre 2017, à Thiès, la célébration de la Journée Nationale de la Calebasse de Solidarité. C’est par un accueil chaleureux et plein d’espoir, que la population de Thiès a reçu Mme Aminata Angélique MANGA, celle qui a la confiance du chef de l’Etat pour diriger la Solidarité nationale et la microfinance. Il faut rappeler que cette journée nationale de la Calebasse de Solidarité, est une initiative du Réseau National des Organisations de Lutte contre la Soudure et l’endettement (RENOLSE), en partenariat avec Action Carême Suisse (ADC). Le RENOLSE, intervient dans plus de 314 villages à travers le pays et touche des milliers de personnes. Aminata Angélique MANGA, a vivement remercié et félicité les initiateurs de la présente journée, avant d’ajouter : « C’est tout naturellement une très grande satisfaction pour le ministre en charge de l’Economie Solidaire et de la microfinance que je suis d’être la marraine de cette journée dédiée à une action de développement humain qui est le cœur de mon département (…) Cette journée est en phase avec la volonté du Président de la république, son excellence Monsieur Macky SALL, de faire de l’année 2018, une année sociale conformément aux orientations de l’axe 2 du PSE… » La journée s’est terminée par la remise de la Calebasse de la solidarité au Ministre de l’économie solidaire et de la microfinance, qui a assuré et rassuré le Réseau de sa disponibilité et celle de son département à élargir cette initiative dans les 14 régions du Sénégal pour un meilleur accès aux services sociaux de base et une amélioration de l‘alimentation des populations.