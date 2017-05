THIÈS : Alioune Sarr, parrain de vingt mouvements de femmes entrepreneurs

Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME a présidé une rencontre politique à Thiès à l'initiative de la section Thiès Ouest de l'AFP. Une rencontre qui a aussi servi de cadre à 10 mouvements de femmes ayant pour dénomination le réseau des femmes entrepreneurs de Thiès pour exprimer au ministre leur souhait de les accompagner. Une requête à laquelle Alioune Sarr a répondu favorablement. "J'accepte d'être votre parrain", a déclaré le ministre qui n'a pas manqué de rappeler les réalisations du régime de Macky Sall dans la filière du pain. A ce propos, il indiquera que de 22500 francs en 2012, le sac de farine est passé à 17500 francs en 2017, soit une baisse de 5300 francs.



Alioune Sarr a aussi profité de l'occasion pour annoncer les assises de la boulangerie car pour lui, le secteur du pain doit être réorganisé. "On ne peut pas se lever un jour et se déclarer boulanger. Ne serait ce que pour des raisons de santé, nous devons mettre fin à cette pagaille", alerte le chargé du Commerce.