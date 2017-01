THIERNO MADANI TALL AU NOM DU KHALIFE OMARIEN : " Vous avez corrigé les injustices et honoré les familles religieuses du Sénégal '

Dès son arrivée à Louga, le Président Macky Sall s'est dirigé vers la concession de Serigne Thierno Bachir Tall pour un entretien public fait en présence de plusieurs personnalités politiques et religieuses. Une occasion saisie par Thierno Madani Mountaga Tall, au nom du Khalife de la famille Omarienne, pour féliciter son hôte et le remercier des efforts non négligeables déployés au bénéfice de la religion.

'' Laissez -nous vous souhaiter la bienvenue à Louga au nom de la famille religieuse du Sénégal qui inclut Touba, Tivaouane, Ndiassane etc...Vous vous êtes toujours préoccupé de l'Islam. Vous avez oeuvré pour la Oumah Islamique.

Nous rendrons grâce à Dieu de nous avoir donné un Président comme vous. Vous avez rétabli des injustices au plan religieux. Vous êtes chez vous! Nous vous sommes reconnaissants d'avoir donné à ce rendez-vous toute l'importance qu'il mérite. ''



Thierno Madani Tall fera aussi mention des travaux entamés dans les cités religieuses avec ce programme de développement infrastructurel décliné en faveur des cités religieuses...