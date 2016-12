THIERNO LO ( ancien ministre) : « Aucun pays africain ne doit accepter d’héberger Jammeh… Il a tué ! »

Pour l’ancien ministre de Wade et actuel leader de l’APD, Yayah Jammeh ne devrait bénéficier d’aucune concession de la part de la CEDEAO et de la communauté internationale, de manière générale. Thierno Lô refuse ( lui aussi) la transaction. « C’est quelqu’un qui doit être jugé. Il a posé des actes criminels, il a bafoué les libertés en Gambie. Il a emprisonné. Il a tué. Il s’est comporté comme un véritable despote. Il faut qu’on donne l’exemple aux Présidents Africains. Les citoyens ne sont pas des sujets. Il faudrait qu’ils apprennent à gérer leur pays comme un patrimoine commun. Vous êtes un serviteur de la République. Les populations vous font confiance, vous devez les gérer dans des principes d’expression plurielle et de grande démocratie ».







Le fils de Darou Moukhty de ne pas écarter l’option militaire. Il souhaite, toutefois, que le Sénégal ne soit pas mêlé à l’opération







Thierno Lô faisait une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des inscriptions au niveau des bureaux de confection des cartes d’identité biométriques. Il souhaitera l’augmentation des bureaux au vu de la présence de 38 000 électeurs à Darou. Il interpellera le ministre de l’intérieur sur la question avant de réitérer son engagement à accompagner le Président Macky Sall en tant qu’allié.