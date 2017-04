THIERNO BOCOUM À LA MARCHE DE Y EN MARRE : « Le mécontentement est général »

Député à l’Assemblée Nationale et responsable politique au sein du parti Rewmi, Thiermo Bocoum a martelé qu’au Sénégal, « il n’y a pas de démocratie » et que le Président de la République « utilise la justice pour combattre ses adversaires ». Thierno Bocoum de poursuivre au micro de Dakaractu « Nous demandons au Président Macky Sall de savoir raison garder. Il ne peut pas nous empêcher de parler ». Le député de souhaiter l’organisation prochaine d’élections libres et transparentes. « Ce que nous voulons ce sont des élections transparentes. Qu’il arrête de penser qu’il peut utiliser les services de l’Etat pour mâter ses adversaires. » Il confiera qu’il y a un « mécontentement général et une déception dans ce pays ».