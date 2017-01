THIANT DE CISSÉ LÔ À TOUBA : " J'ai beaucoup d'agent... Je lorgne désormais les mairies de Yoff et de Dakar '

À l'occasion de la 18ème édition de son thiant, Moustapha Cissé Lô a déclaré sa ferme volonté de bousculer Abdoulaye Diouf Sarr et Khalifa Sall dans leurs mairies respectives de Yoff et de Dakar. Pour ce faire, il compte s'appuyer sur sa force de frappe financière. '' Je ne m'en cache pas. J'ai beaucoup d'argent qui permet de gagner toutes les batailles que j'engage. Celui qui ne sait pas rivaliser avec moi sur ce plan ne peut me tenir tête. Moi, je sais mettre la main à la poche. Je suis un phénomène dans ce domaine'''. Et à l'intention du ministre Abdoulaye Diouf Sarr présent, il dira : " Si on s'entend, c'est bon. Dans le cas contraire, je serai obligé de briguer la mairie de Yoff''.



Le Président du parlement de la Cedeao se dira d'attaque pour briguer tous les postes de responsabilité qui sont à sa portée non sans haranguer ses camarades de Touba qui n'ont jamais rien gagné pour le Président Macky Sall.



Intervenant sur la crise en Gambie, il souhaitera le départ de Jammeh, car le laisser demeurer au pouvoir malgré sa défaite, serait un dangereux précédent.



Plusieurs personnalités ont répondu présent à la rencontre. C'est le cas notamment du ministre Diouf Sarr, de Me Oumar Youm, d'Abdou Karim Sall, du député Sadaga etc..