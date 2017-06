TÊTE DE LISTE DE BBY À TOUBA - Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma, panacée pour Macky Sall ?

Touba est réfractaire à l'homme Macky Sall ! Ce sont les résultats glanés aux dernières consultation et élection qui le disent. Il a perdu au second tour de la présidentielle , au référendum... En fait, le département n'est généralement pas son problème. En attestent les dernières législatives lors desquelles sa liste départementale a ravi la vedette à ses adversaires. Son problème alors, c'est le village de Touba ou disons plus exactement la commune.

Les populations de la cité, ( pour peu qu'on ne veuille se voiler la face) restent attachées, au moins jusqu'au référendum dernier, au Président Wade et à son parti et ce, malgré les efforts considérables consentis par Macky Sall, Président de la République, en terme de réalisations. Nul ne peut le nier. Des milliards ont été investis dans l'assainissement, par exemple. Il faut aussi qu'il soit clairement établi que si Wade gagne dans la cité religieuse, ce n'est point en raison de la dextérité politique de ses responsables libéraux au niveau local. Il s'agit d'un mythe. Wade est perçu comme un disciple mouride fervent pendant que son successeur est victime d'une stigmatisation qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, mais pas toutes.

LA SOLUTION CHEIKH ABDOU

Beaucoup se posent encore des questions. Pourquoi déranger de sa quiétude Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma qui était jusque-là connu pour sa profession d'homme d'affaires, mais surtout pour son statut de Président de la commission-Communication du Grand Magal de Touba ? Déjà, un de ses parents a, dans la presse, dénoncé ce cumul. Respecté pour son appartenance à la grande famille de Darou Khoudoss avec ses entrées sans conteste à Darou Moukhty et dans tous les autres darous, pour le rôle qu'il joue en exportant le Magal. Aujourd'hui, l'on peut se demander ce que peut lui réserver le milieu politique qu'il intègre en tant que tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar, la coalition Présidentielle.

Dans tous les cas, son cahier de charges n'est pas compliqué, du moins dans la lettre. ''Donner la majorité au Président Macky Sall, d'abord à Touba, ensuite à Touba et enfin à Touba''. Ce qui n'est pas une mince affaire.

Pour ce faire, il devra compter sur ses propres ressources. Son sens de la communication, la sympathie dont il bénéficie jusqu'ici auprès des populations et l'immense potentiel en terme de disciples qu'il peut se prévaloir vu son appartenance familiale.

Seulement... la politique cache des secrets, ou plutôt des pièges qui n'ont jamais épargné les derniers venus. Saura-t-il les éviter ? Seul le 30 juillet a la réponse et il la garde jalousement.

SES ADVERSAIRES

Ses adversaires, hormis le potentiel-sympathie dont jouit Wade auprès des populations de Touba et son relatif manque d'expérience de la chose politique, il y'a des hommes et une femme qui pourraient lui poser des problèmes. Il y a d'abord et surtout le cas Mame Saï Mbacké. Mbacké-Mbacké, fille de Serigne Cheikh Saï Ibn Serigne Souhaïbou. A moins qu'elle ne soit pas investie par Idrissa Seck ( ce qui serait une aberration ) , celle-ci a véritablement réussi à faire un travail de terrain impeccable, selon certains observateurs. Sa capacité de mobilisation est sans conteste. Juste à côté, vient Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, dont la capacité financière étonne. À lui seul, il a distribué plusieurs moulins à mil aux femmes qui habitent les quartiers périphériques de Touba avec en renfort des financements renouvelés périodiquement depuis 5 ans au moins. Et puis, il y a le fait qu'il '' n'a pas sa langue dans sa poche''. Le dernier adversaire c'est, peut-être, les rumeurs des dernières minutes. Ces rumeurs, '' du genre : le Khalife a dit...le Khalife n'a jamais dit...'' ont la fâcheuse capacité de faire basculer un vote de manière impressionnante. Aujourd'hui, les chances de Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma sont grandes, mais rien n'est encore joué.