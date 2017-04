TÊTE DE LISTE BBY À MBACKÉ - Le Parti Socialiste se braque

Lors des dernières élections législatives de 2012 , le Parti Socialiste de Mbacké avait été écarté de la candidature à la députation au profit de l'Alliance des Forces de Progrès au gré du respect du principe de la parité dans la confection des listes. Cinq après, les socialistes exigent au nom de l'équité entre alliés, de figurer dans la liste départementale et d'en occuper la tête de liste.



Au cours d'un meeting, les socialistes ont ainsi décidé de battre le fer pendant qu'il est chaud à quelques mois des élections législatives. Pour les militants de Mamadou Morane Guèye, il n'est plus question de jouer les seconds rôles.



'' Dans la perspective de ces joutes, nous avons l'obligation de mettre tous les atouts de notre côté. Morane Guèye est le meilleur candidat au vu de ses actions sociales au profit des populations. Et puisque nous sommes dans le cadre d'une coalition, il serait bien de mettre en avant le candidat socialiste qui avait accepté de laisser la place à celui de l'Afp en 2012 '' dira Youssou Loum, responsable politique de l'Apr.



Cette sortie rajoute à la polémique déjà existante au sein même de l'Apr. Plusieurs leaders sont en train de revendiquer ce '' privilége '' de tête de liste départementale...