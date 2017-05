TÊTE DE LISTE BBY À BAMBEY - Des jeunes Apéristes imposent El Hadj Dia et avertissent...

''Benno Bokk Yaakar connaîtra, absolument, des déboires lors des prochaines législatives à Bambey si un mauvais choix est opéré quant à l'identité de la personne à présenter comme tête de liste départementale. Notre succès passe inéluctablement par un bon candidat et la jeunesse devra avoir son mot à dire ''... Voilà en résumé le discours tenu ce samedi par des jeunes Apéristes de Bambey qui faisaient face à la presse.



Visiblement désolé de '' la qualité médiocre '' des autres candidats en lice, ces Républicains ont tenu à attirer l'attention du Président de la coalition Benno Bokk Yakaar sur l'urgence de mener des enquêtes de terrain pour identifier les hommes qui bénéficient de l'adhésion de la base. '' Nous avons une pléthore d'hommes politiques qui ne sont ni plus ni moins que des fantômes au vrai sens du terme. Nous voulions un candidat jeune et populaire. Après moult-réflexions, nous avons décidé de porter la candidature d'El Hadj Abdoulaye Dia, initiateur du '' Mouvement Sakhal Macky '', qui a su être proche des populations par ses actions sociales. ''



Interpellé sur la grogne que pourrait soulever cette sortie, les jeunes ont rappelé leur engagement à se plier aux décisions finales du Président Macky Sall, non sans rappeler qu'ils auront averti.