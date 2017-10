TERRORISME : Les dégâts de l'alerte des Américains dans les hôtels chic de Dakar

L’alerte des États-Unis sur un présumé projet d’attentat a causé des dégâts et pas des moindres. À preuve, un Forum des Nations Unies prévu à Dakar a été tout simplement reporté, alors que 600 réservations dans un hôtel très chic de la place ont été annulées.

Pire, une délégation américaine a été renvoyée aux USA par « mesure de sécurité ». Ce, alors que la plupart des services (français, sénégalais, marocains...) s’accordent à dire que les Américains auraient dû procéder à des recoupements approfondis après avoir reçu « l’info » d’une source basée en Guinée Conakry.

On a tenté de donner un semblant de crédit à l’alerte des Américains puisque 24 heures après « un Touareg a été arrêté à Rosso avec des explosifs ».

Or, comme l’a expliqué la police, il n’en est absolument rien, le mis en cause présumé ne faisant partie d’aucun commando comme on a tenté de le faire croire. Cette démarche américaine a mis les Français par exemple dans tous leurs états et ce n’est pas pour rien que le consulat de ce pays a fait un SMS à ses ressortissants pour leur dire que seul les informations de ses services font foi. Pour tout simplement vous dire que les Yankees ont causé de sacrés dégâts. Le partage des informations aurait d’ailleurs voulu que s’ils disposent d’informations jugées crédibles, qu’ils le transmettent discrètement aux autorités sénégalaises aux fins d’enquête au lieu de balancer les topos sur la place publique.