TERRAINS À L’AÉROPORT : L’autre «cadeau» de l’IPRES à SOCABEG

La bamboula de la SOCABEG à l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) est sans fin. En plus d’avoir reçu 1,2 milliard de FCFA pour des terrains destinés aux employés de l’institut - un « don » dénoncé par la Cour des comptes et de construire les Résidences Cheikh Ahmadou Bamba de la même boîte - on apprend encore que c’est à la SOCABEG qu’a été confié les lotissements des terrains sis aux Almadies et achetés à hauteur de 27 milliards par l’IPRES auprès de l’homme d’affaires Mbackiou Faye.

Libération a pu constater d’ailleurs que SOCABEG a fait une présentation du lotissement sur son site Internet. « Situé à la pointe ouest du continent africain rafraîchi par les doux alizés marins, ‘’Almadies’’ est le nouveau quartier chic, branché et résidentiel de la capitale sénégalaise, avec ses ambassades, ses grands hôtels, ses grandes écoles et ses centres commerciaux. Sur plus de 23 ha de terrain, à deux pas du monument de la renaissance africaine, SOCABEG y aménage un lotissement de plus de 500 parcelles de terrain à bâtir sur des superficies de 200 à 500 m2. » Teuss !