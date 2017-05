TENTATIVE DE CALLAISSAGE DE VÉHICULES : Quand les "amazones" de Khalifa Sall versent dans la provocation

Les "amazones" de Khalifa Sall sont en train d'exagérer dans leurs protestations, et ce ne sont pas les automobilistes passant par Patte d'Oie qui nous démentiront.

Les "amazones" de Khalifa Sall sont encore dans la rue pour protester, barrant la route pour ce faire, et allant même jusqu'à jeter des pierres sur les véhicules qui passaient. Certaines, à l'aide de leurs mains ou d'autres objets, ont tapoté sur les voitures amenant quelques automobilistes à descendre de leur véhicule pour leur signifier qu'elles étaient en train d'exagérer et que l'indiscipline et la provocation n'étaient leurs meilleurs alliés dans cette situation. D'ailleurs, n'eût été l'intervention des agents de sécurité qui veillaient au grain, ces femmes risquaient d'en découdre avec les propriétaires des véhicules...