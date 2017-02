TENDANCES AU SEIN DE L’APR A KAOLACK : Mimi Touré appelle à l’unité et au travail

L’envoyée spéciale du Président de la république a profité d’un meeting de ralliement, samedi dernier, à Kaolack, pour lancer un appel à l’unité et au travail. Au cours du meeting de ralliement, Moussa Fall a clairement déclaré « Notre mouvement vise le développement durable du saloum, dans une paix absolue, sans conflits d’intérêts, ni tendances de parti ou querelles entre camarades de parti. Depuis notre sorti de la ligue démocratique, nous avons décidé de travailler seuls, car n’étions pas convaincue par les responsables locaux » quand Mimi Touré nous a tendu la main pour la première fois, on avait hésité de rejoindre son camp, car dans l’Apr à Kaolack il y’avait des querelles ; mais à force de la côtoyer j’ai vu en elles des qualités qui m’ont motivé à travailler avec elle et pense que c’est comme ça que doit se comporter un vrai responsable a encore souligné M.Fall .



Vox Populi