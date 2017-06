TATENNE Sérère (Commune de Notto Diobass) : Dans quelques jours le problème d'eau sera un vieux souvenir.

Ce lundi 5 juin 2017, Alioune SARR le Maire de Notto Diobass et Ministre du commerce accompagné du Directeur général de l'OFOR et du Directeur général de GSEO, a visité le chantier des travaux d'adduction d'eau du Village de TATENNE Sérère sur le forage Notto-Ndiosmon.

Rappelons que TATENNE Sérère est un village de la Commune de Notto Diobass peuplé de 4.000 habitants, qui était confronté à un grave problème d'eau depuis deux mois, en raison de la faiblesse du débit de son forage. L'essentiel des infrastructures du Forage Gigantesque de Notto Ndiosmon (2.500M3) est installé dans les champs des villageois de TATENNE.

Selon le Directeur général de l'OFOR, Les travaux devraient s'achever avant la Korité (26 juin 2017) et permettre aux des populations d'accéder durablement à l'eau.

Un Château d'Eau sera également construit.

Durant cette période, le Maire a débloqué une enveloppe de six Millions Fcfa (6.000.000Fcfa) pour appuyer les populations. Il a exprimé ses remerciements au Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mansour FAYE ainsi qu'au secrétaire d'état en charge de l'hydraulique Diène FAYE, qui ont mobilisé leur équipes techniques pour la conception et la,Mise en œuvre de cette architecture pour alimenter le deuxième plus gros Village de la Commune de Notto Diobass, qui se trouve sur la même hauteur que le Forage et que le principe hydraulique des vases communicants ne permettait plus d'alimenter en eau.

Les travaux d'ingénierie et de génie civil sont estimés à près de soixante millions Fcfa (60.000.000F).