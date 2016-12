TANOR DIENG A LA JOURNEE DE SOUVENIR EN HOMMAGE A SENGHOR : «La pensée du président poète, une issue de secours, une voie de salut»

Une table ronde a été organisée dans le cadre de la 15ème édition de la Journée de souvenir en hommage à Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal (1960-1981).

L’idée étant de renouveler, ici comme ailleurs, le contrat de fidélité à l’égard d’un penseur prodigieux dont les « engagements politiques, doctrinaux, philosophiques et culturels sont restés, à ce jour, d’une étonnante actualité et valent autant pour le présent que pour l’avenir ». Du moins pour parler comme le président du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Ousmane Tanor Dieng rendait ainsi un hommage au fondateur du Parti socialiste (PS) dont il est aujourd’hui le Secrétaire général.

Pour lui, l’homme avait une pensée féconde parce qu’il savait anticiper sur le futur. Ce, dans ce qu’il appelle « ses lignes de forces, dans les potentialités qu’il renferme avec la particularité de transcender les contingences et de demeurer, comme aurait dit Héraclite d’Ephèse, dans une dynamique du ‘’mouvement perpétuel’’ ».

Il est d’avis qu’il faudrait parler de Senghor et de son œuvre à tous les temps. « Au passé, un passé sans consonance nostalgique, au présent bien sûr et au futur sans aucun doute. A une question sur lui-même qui lui a été posée, il répondit : ‘’Oui, je suis historique. Non pas par mes mérites, mais par les circonstances’’. Tout Senghor est dans ce concentré », résume le SG du PS.

Revenant sur la dimension de la pensée du président poète, Tanor Dieng dira qu’elle est d’autant plus actuelle qu’elle se laisse apprécier à l’aune des turbulences, des inquiétudes et des peurs que suscite un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus indifférencié. « Si Senghor est, comme on le décrit avec justesse et rai- son, l’homme des confluences, le théoricien fécond du métissage culturel, sa pensée est, par la force des choses, devenue une issue de secours, une voie de salut », note le patron du HCCT.

Selon lui, « nul n’échappe en vérité à Senghor, nul n’est à l’abri de la saine influence que sa pensée exerce sur chacun de nous, de manière consciente ou non, qu’elle soit subie ou assumée. L’affirmation de l’Unité de l’Afrique, en tant que champ culturel, prépare chez lui l’affirmation de l’unité culturelle de notre continent. »