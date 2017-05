TALLA SYLLA SUR IDRISSA SECK : " Il ne veut ni être député, ni maire, ni Président de conseil départemental '

À Mbacké pour mettre en place un comité départemental de pilotage de la Campagne, Talla Sylla, Président de '' Fal Askan Wi '' ne s'est pas fait prier pour égratigner Idrissa Seck. Il était venu répondre à l'invitation de Serigne Saliou Bousso, son lieutenant dans le Baol depuis plus d'une décennie.



Pour lui, le patron de Rewmi a choisi d'aller se cacher dans la coalition Manko Taxawu Sénégal au lieu de s'affirmer en tant que parti et leader de parti. Talla Sylla confie que la tâche ne sera que plus facile car en face de lui , il y aura un homme qui n'est omnibulé que par l'ambition de devenir Président de la République. '' "Il ne veut ni être député, ni maire , ni Président de conseil départemental. ''



Talla Syllla de confier qu'il n'entretient aucun problème particulier avec Idrissa Seck, mais rappelle s'être volontairement résolu à s'abstenir de parler, au risque de faire des révélations qui pourraient beaucoup faire mal.