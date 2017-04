TAÏBA NIASSÈNE - Baye Niass célébré !

Taïba Niassène a vibré, ce jeudi, au rythme de la célébration de l'anniversaire de Baye NIASS. Un Gamou annuellement vécu sous la houlette du Khalife Général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass et sous la présence de la délégation gouvernementale composée de plusieurs ministres comme Diène Farba Sarr, Mariama Sarr et Serigne Mbaye Thiam. Ce dernier a profité de l'occasion, d'ailleurs, pour lancer le projet des 64 daaras modernes initié par le gouvernement et financé par la Banque Islamique.



L'oeuvre de Cheikh Ibrahima Niass a été beaucoup revisitée par les participants. Le Saint homme est venu au quinzième jour de Rajab en 1900. Plusieurs bonnes volontés se sont illustrées. C'est le cas de Daha Diallo d' " Actions Républicaines '' qui a doté en boissons les pèlerins.

Face à la presse, Baye Mbaye Niass Mc, fils cadet de Baye Niass lui-même, saluera le geste non sans rappeler que les Sénégalais ont besoin de s'inspirer des enseignements du Saint homme.