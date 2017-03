TAEKWONDO / Open international de Dakar : Le satisfecit des organisateurs

12 pays et plus de trois cent combattants étaient présents à l'Qpen international de Dakar. Un grand rendez-vous des taekwondoïstes pour évaluer le niveau de cet art martial. Un bilan jugé positif par les organisateurs qui veulent faire de cet événement une manifestation annuelle, non sans lancer un appel à l'endroit de l'Etat pour l'implantation d'infrastructures plus adéquates aux arts martiaux.