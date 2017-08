TABASKI 2017 : “ Il n’y aura pas de pénurie de denrées de première nécessité…” (Moustapha TALL)

Pour ce qui concerne la Tabaski, Moustapha Tall, vice président de l’UNACOIS-JAPPO est revenu sur l'annonce du risque non approvisionnement correct en moutons mais aussi en denrées de première nécessité et condiments. Selon lui, le marché sera bien approvisionné et aucune hausse des prix n’est pas envisageable et sera même évitée par tous les moyens.