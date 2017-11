Symposium du Mawlid : les chercheurs appellent à une "meilleure valorisation du rôle socio-économique des cités religieuses"

Malgré les circonstances particulières du Gamou 2017, le Symposium du Mawlid qui s’est tenu au Centre de Conférences de Tivaouane a opté pour une réflexion « concertée » sur la problématique des cités religieuses comme « pôles de spiritualité, de développement et de cohésion sociale »,



Pour l’initiateur de ce symposium, il y cinq ans de cela, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amine, « le meilleur hommage qu’on pouvait rendre à nos illustres disparus cette année était de perpétuer leurs efforts et leur œuvre de faire de Tivaouane un lieu de ressourcement spirituel mais en même temps un cadre constructif de réflexion et de dialogue pour le renforcement de la cohésion sociale dans notre pays ».



Cette rencontre désormais inscrite dans l’agenda de la célébration du Mawlid a regroupé comme à l’accoutumée, des universitaires, des hommes de culture et de pensée, des guides religieux. Selon Issa Faye de la Cellule Zawiya Tijaniyya qui exprime son satisfecit pour l’édition de cette année, « ils ont réfléchi et débattu sur les espaces d’éducation religieuse et spirituelle, de médiation et de régulation sociale et politiques que sont ces villes chères à la majorité des Sénégalais ».



D’éminents chercheurs connus du débat publique sénégalais comme Dr. Cheikh Guèye, par ailleurs membre actif du cadre unitaire de l’Islam au Sénégal présidé par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amine, se sont appesantis sur « la vocation première des cités religieuses ainsi que leur devenir, en passant par les problèmes que leur gouvernance peut poser »



Dans le cadre d’un « débat fécond et constructif », d’après Professeur Mbaye Thiam de l’UCAD, président du comité scientifique du Symposium, « le caractère multi-dimensionnel des cités religieuses du point de vue urbanistique comme social, mais aussi d’autres problématiques connexes ont été passées au peigne fin dans l’optique de trouver et de proposer des réponses objectives et opérationnelles pour les accompagner dans leur ancrage spirituel et leur mutation économique et sociale, dans un monde en perpétuel mouvement »,



« Ce symposium a fait de Tivaouane, en lieu et le temps d’une journée, le cadre d’une réflexion éminemment stratégique qui doit se poursuivre », remarque Serigne Cheikh Tidiane Sy Al-Amine, concluant que « la richesse des débats, la synergie créée entre différents acteurs de la société civile, du monde académique, des décideurs et des leaders religieux font que l’insistance de Serigne Mbaye Sy Abdou pour la publication des actes de ces travaux se justifie pleinement et nous allons y travailler sans tarder »