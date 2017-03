Svp Serigne Moustapha Sy, un peu de retenue ! (Par Tahirou Sarr)

Serigne Moustapha Sy n'est plus un jeune rebelle politicien mais un guide religieux validé par les senegalais de tout bord. Il doit pour le respect de sa propre personne, de sa famille, de sa confrérie, mais surtout pour le respect de la paix et de la stabilité du pays, de s'abstenir de se présenter dans des manifestations politiques.



Faut éviter de faire dans le suivisme religieux dans cette affaire de Khalifa Sall. Il n'est pas le seul guide religieux soutien de Khalifa Sall. Il a le droit de soutenir qui il veut si l'envie lui vient, mais qu'il calcule ses fidèles quand il engage un combat politique.



Si chaque politicien qui a des problémes judiciaires sort faire une conférence de presse en ayant à la place de ses avocats ses soutiens religieux alors où ira ce pays? C'est irresponsable et insurrectionnel de dire que "si Khalifa Sall va en prison j'irai avec lui". C'est pas le rôle d'un guide religieux. Tenir des propos va-ten-guerre, n'est pas noble de la part d'un guide religieux surtout quand c'est du domaine politique.



Malheureusement certains sénégalais sur la toile, juste parce qu'ils sont tidianes, jubilent et se rebellent pour la simple raison qu'un serigne de la famille Sy officialise son soutien à Khalifa Sall, ils en font une affaire de confrérie maintenant. C'est malheureux et stupide.



Khalifa Sall veut devenir président de la République de la façon la plus sournoise et irresponsable, par un manque de courage et de franchise dans ses ambitions. Et ce genre de personnage est dangereux pour le pays.



Tahirou Sarr

Analyste et Conseiller politique