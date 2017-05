Suspension immédiate de toutes les assemblées générales d’investiture : la COJER de Mbour en phase avec le président Macky Sall

Par communiqué de presse du 23 mai 2017, Mme Thérèse Faye DIOUF, coordonnatrice de la COJER nationale, invite tous les membres de la structure de toutes les Collectivités locales à se soumettre aux instructions du Président de la République Son Excellence Macky Sall, Président de la coalition Benno Bokk Yakar ordonnant « la suspension immédiate de toutes les assemblées générales d’investiture»

Pour matérialiser cet appel, la COJER départementale de Mbour invite tous ses membres à s’assujettir à cette instruction politique pour mettre à l’aise Monsieur le Président de la République même si nous restons convaincus que le député de Mbour doit être un jeune. Par la même occasion, nous appelons les responsables du parti au niveau départemental à faire preuve de discipline de parti en mettant fin à toute forme de rencontre d’investitures prévue.

Le balbutiement dans toutes les localités de théâtres de violences pousse le président du parti à réagir pour rapiécer ces sériés de violences qui n’honorent pas notre formation politique dans la coalition. L’inculcation de valeurs républicaines à travers le parti, qui passe par le biais des écoles républicaines nous poussent à nous accepter et à nous comprendre les uns des autres

Le Président de la république est entrain de placer dans une ellipse très élevé de développement notre pays, permettons-le de continuer ce travail dans la sérénité. Le plan Sénégal émergent est plus qu’un slogan mais une réalité, aidons le président à vendre ce produit ambitieux aux sénégalais pour des lendemains meilleurs.

Nous invitons nos camarades jeunes, fer de lance du parti, à travailler main dans la main pour le triomphe de nos intérêts communs, à resserrer les rangs pour une victoire éclatante au soir des élections législatives mais aussi une réélection sans faille à la présidentielle de 2019.

Ce qui nous unis est plus fort que ce qui nous sépare.

Vive le département de Mbour !

Vive le Sénégal !



Fait à Mbour le 25 mai 2017

Le coordonnateur Ernest NGOM