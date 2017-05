Suspension des Assemblées générales d’investiture : Le député Cheikh Seck applaudit la mesure

Le député socialiste Cheikh Seck et maire de Ndindy se dit totalement en phase avec le Président Macky sur sa décision de suspendre les Assemblées générales d'investiture. Selon lui, il est temps que les militants sachent que la question de la législature n’est pas leur affaire, mais plutôt un contexte exclusivement destiné aux appareils politiques.

« Le Président Macky Sall a bien raison de prendre une telle démarche pour éviter certaines perturbations ou indisciplines notées çà et là si l’on veut aller dans la cohésion et dans la solidarité pour gagner les élections législatives. On ne peut pas imaginer de telles démarches venant des militants membres de la coalition » dit-il dans un communiqué. Avant d’ajouter que la décision reste à saluer pour préserver la coalition Benno Bokk Yakaar.

Le député pour finir, a promis aux leaders de « Mankoo » une réponse équivalente à leur affront de vendredi dernier pour bientôt.