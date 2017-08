Suspension de l’USO : La Linguère réintégrée en Ligue 1 ?

Des clubs ont profité de fameux appuis pour rétablir une situation désespérée. Et cela pourrait être le cas pour la Linguère. Bien que relégué sur le terrain après la piteuse 13ème place de la saison dernière, le club saint-louisien pourrait bénéficier de la suspension de l’USO pour envisager une nouvelle saison dans l’élite.

Théoriquement, dans pareille situation, c’est le maintien de l’équipe qui s’est classée 13ème et avant dernier en Ligue 1 qui doit être pris en compte. Mais il faudra encore attendre la confirmation de cette sanction car les dirigeants de l’US Ouakam ont annoncé que le club compte déposer un recours dès lundi (7 août). Ensuite, avoir l’avis du comité exécutif de la Fédération (FSF) qui, en dernier recours, peut seul décider ou non de réintégrer la Linguère en Ligue 1, en s’appuyant bien entendu sur les règlements du football sénégalais.







galsenfoot