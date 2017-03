Suspension à vie de l'arbitre Joseph Lamptey : Quelques rappels des faits

L'arbitre Ghanéen, Joseph Lamptey a officiellement été "suspendu à vie ", informe un communiqué de la FFA.

Bien avant celà, la CAF l'avait sanctionné en l'enlevant de la liste des arbitres retenus pour la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui s'est tenue du 14 janvier au 5 février au Gabon. C'était à la suite du match Afrique du Sud - Sénégal à Polokwane, où l'arbitre avait sifflé un penalty imaginaire.

Faisant suite à une lettre de contestation et de protestation de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), la Commission d'arbitrage de la CAF avait pris la décision de suspendre l'arbitre ghanéen pour 3 mois, en raison de sa faible performance. Toutefois, Joseph Lamptey, 42 ans, est coutumier des faits. Il a toujours apparu comme un « mauvais » arbitre de football.



En 2010, l'arbitre ghanéen avait validé un but de la main de l’attaquant nigérian, Michael Eneramo. C'était lors d'un match opposant Espérance de Tunis contre Al Ahly, en demi-finale de la Ligue des champions. Après ce match, il a été suspendu deux ans.



Cinq ans après (avril 2015), il a officié le match des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Le match opposait Raja de Casablanca à ES Sétif d'Algérie. Lors de cette rencontre, l'arbitre ghanéen avait accordé aux Marocains un penalty imaginaire en fin de match. En septembre 2016, Joseph Lamptey s’est encore illustré lors du match Cameroun-Gambie (2-0). Il avait encore accordé deux penalty généreux aux camerounais...